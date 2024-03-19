Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 26-го тура

В среду, 20 марта, стартует 26-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

20 марта, среда:

16:00 «Динамо Метар» — «Минчанка».

18:00 «Атом-Курск» — «Тулица».

18:00 «Ленинградка» — «Динамо Краснодар».

18:00 «Протон» — «Заречье-Одинцово».

19:00 «Динамо-Ак Барс» — «Енисей».

19:00 «Динамо Москва» — «Уралочка».

20:00 «Локомотив» — «Спарта».

Время в расписании матчей указано московское.

Напомним, лидером предварительного этапа является московское «Динамо». 26-й тур станет заключительным в рамках предварительного этапа женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. 8 лучших команд выйдут в раунд плей-офф.