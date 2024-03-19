Оренбург и Уфа примут матчи плей-аута мужской Суперлиги

В воскресенье, 17 марта, завершился 30-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Матчами этого тура завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Урал», «Нефтяник», АСК и «Югра Самотлор», занявшие места с 13-го по 16-е, поведут борьбу за сохранение места в Суперлиге. Стало известно, что матчи плей-аута пройдут в Оренбурге и Уфе на домашних площадках «Нефтяника» и «Урала».

Первый круг плей-аута пройдёт в Оренбурге. Матчи состоятся 11–14 апреля, второй круг примет Уфа. Игры пройдут 25–28 апреля. Худшая команда по итогам плей-аута покинет Суперлигу, а 15-я команда сыграет переходные матчи со второй командой высшей лиги А.