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«Фенербахче» Федоровцевой обыграл «Веро Воллей», но не смог выйти в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 19 марта, завершился ответный матч полуфинальной стадии женской Лиги чемпионов. Турецкий «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, обыграли итальянский «Веро Воллей». Матч проходил в Турции и завершился победой хозяев со счётом 3:1(25:15, 26:28, 25:22, 25:23). Для определения победителя противостояния команды сыграли «золотой сет», победу в котором одержали волейболистки «Веро Воллей».

Самым результативным игроком матча стала диагональная «Веро Воллей» Паола Эгону. Она набрала 35 очков. Российская волейболистка Арина Федоровцева набрала 25 очков. Мелисса Варгас с 29-ю баллами стала самой результативной в составе хозяев.

В финале женской Лиги чемпионов итальянская команда встретится с победителем в паре «Экзачибаши» — «Имоко Конельяно».