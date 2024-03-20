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«Это тренер нового поколения». Капитан «Белогорья» — об Александре Волкове

«Это тренер нового поколения». Капитан «Белогорья» — об Александре Волкове
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин в интервью для «БО Спорт» рассказал о работе с главным тренером команды Александром Волковым. 39-летний олимпийский чемпион возглавил клуб в мае 2023 года.

«Это тренер нового поколения, который выстраивает отношения с игроками через диалог, через построение моста доверия. Он не давит на игрока, силой заставляя его показывать свой максимум. А убеждает, чтобы игрок сам всё понял. Ещё всем нравится его тренировочный процесс, он заметно отличается от того, что у нас было в прежние годы. В целом видно, что у Сан Саныча много энергии, много желания тренировать и побеждать», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

Напомним, «Белогорье» одержало 15 побед подряд перед началом плей-офф и заняло третье место по итогам предварительного этапа мужской Суперлиги. Клуб напрямую отобрался в 1/4 финала чемпионата России.

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