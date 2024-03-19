«Зенит» — снова чемпион? 7 выводов о волейбольной Суперлиге перед плей-офф

Предварительный этап мужской Суперлиги завершён. Впереди – первый раунд плей-офф, где сыграют восемь команд. По результатам двух матчей и при необходимости «золотого» сета четвёрка лучших отправится в гости к топ-4 по итогу регулярки – к казанскому «Зениту», «Локомотиву», «Белогорью» и «Динамо».

Доминация Казани

Начнём с лидеров регулярки, которые проиграли всего три матча (и два из них – «Белогорью»). После неуверенного старта, уже ближе к середине сезона стало понятно, что парни – главные претенденты на победу не только на предварительном этапе (который они взяли досрочно), но и в плей-офф. Глубина состава, опыт побед и болезненных поражений. И атмосфера внутри коллектива. О чём Алексей Вербов не раз говорил в интервью.

Ещё в прошлом сезоне трансфер главной «пушки» «Кузбасса» Кирилла Клеца был сомнителен: мол, Максим Михайлов стабильно и регулярно играл во второй зоне. Но в этом повышение диагонального кажется логичным ходом. Михайлов сдал: в 21 матче набрал 219 очков – это 3,59 очка за сет, всего 11 эйсов (0,18 за сет). И не вошёл в топ-10 гонки самых результативных. Но, в отличие от регулярки, в плей-офф его должны задействовать чаще, если не всегда. Особенно в ключевых отрезках.

Смазанная концовка «Локомотива»

Ощущения от классного старта железнодорожников смазала неуверенная концовка: разгром от «Шахтёра» (0:3), «Факела» и «Урала» (2:3), поражения без борьбы от Казани (1:3) и та самая борьба с андердогами – с «Новой» (3:2) и «Нефтяником» (3:2). «Локо» во втором круге проиграл пять раз и потерял 16 очков. Это очень значительная разница по отношению к первому кругу, в котором команда потерпела только одно поражение и потеряла четыре очка.

«Локомотив» (Новосибирск) Фото: lokovolley.com

Пламен Константинов не нашёл значительной поддержки для Ильи Казаченкова в лице доигровщиков. Диагональный, в отличие от прошлого сезона, сыграл первым номером на протяжении всего предварительного этапа: заколотил 340 очков в 708 попытках (48% реализации и 23% эффективности) в 28 матчах, совершая потерю на каждом пятом мяче. Мартин Атанасов забивал лишь 2,69 мяча за сет, его коллега по амплуа Денис Карягин – 2,56, Омар Курбанов – 2,89. Если добавить к этому волнение диагонального в концовках и, как следствие, частые ауты по длине, в плей-офф будет сложно.

Но в полуфинале им может попасться в соперники достаточно удобное, даже несмотря на фантастическую серию и набранную форму, «Белогорье»

15-матчевая серия «Белогорья»

Дебют Александра Волкова в качестве главного тренера состоялся. Во второй части сезона «Белогорье» оформило 15-матчевую серию – ни одного поражения! Убедительные победы над казанским «Зенитом» (3:0), пятисетовики с «Динамо», «Локо» и питерским «Зенитом». Заиграли все: во второй части сезона свои цифры в нападении подправил Мохамед Аль Хачдади: вышел на второе место в атаке (393 очка при 49% реализации) и третье – по результативности (455 очков).

Стал показывать свой уровень второй легионер и первый китаец в истории Суперлиги Чжан, несмотря на регулярный пресс в приёме. На старте он был главной «мишенью» для потенциальных эйсов, в конце сезона зашёл в топ-4 по этому показателю: 34% позитивного при 606 попытках. Если в плей-офф не вскроется главная проблема команды из Белгорода – приём – вполне возможно увидеть в финале «классику отечественного волейбола».

Спад «Динамо»

Всё ещё претендент на чемпионство – московское «Динамо» – впервые за четыре года финишировало не в топ-3. Причиной тому стали травмы ключевых игроков – того же Ярослава Подлесных, Дениса Богдана и на короткий отрезок Цветана Соколова – и вновь скромная трансферная политика вице-чемпионов прошлого сезона. В сложный для команды период, когда не все волейболисты были на площадке и даже в заявке на матчи, приходилось экспериментировать: экстренно брать в аренду до конца сезона 23-летнего доигровщика подмосковного ЦСКА Никиту Зудина.

«Динамо» (Москва) Фото: vcdynamo.ru

При удачной сетке они «на зубах» могут протащить себя в финальные стадии, а там уже казанский «Зенит» – и память о недавней проигранной «золотой» серии чемпионата России.

Прогресс «Кузбасса»

На протяжении первой части сезона кемеровчане набирали очки в течение 14 матчей подряд! И половина из них была добыта в пятисетовых противостояниях с топами. В какой-то момент механизм сломался, а Алексея Бабешина без объяснения причин уволили. Но парни вновь заиграли, так что необоснованным такое решение назвать сложно.

«Кузбасс» (Кемерово) Фото: kuzbass-volley.ru

В этом сезоне «Кузбасс» подарил нам не только драматичные камбэки, но и имя нового топа российского волейбола – Романа Пакшина. Доигровщик по итогам регулярки – главный бомбардир и эйсмен клуба (425 очков и 48 эйсов). Он пятый по результативности на предварительном этапе чемпионата России. Пакшин, как и восстановившийся Аспарух Аспарухов, и второй по результативности в команде диагональный Душан Петкович, могут навести шороха в финальной части ЧР.

Противоречивый Питер

Покупка Владислава Бабкевича и приход Серджо Бузато на пост главного тренера «Зенита» стали определяющими в борьбе за высокие позиции в Суперлиге. После побега Мэттью Андерсона и из-за травм Егора Клюки и Виктора Полетаева закрывать атакующие позиции пришлось белорусу – у Бабкевича самый высокий средний показатель по забитым мячам за сет – 5,6. А ещё 437 очков: 388 в атаке, 21 эйс и 28 блоков.

Так что «Газпром-Югра» в первом раунде на пути к финалу получить приятно.

Разочарование сезона

«Урал» приобрёл капитана сборной Ирана Милада Эбадипура, олимпийского чемпиона, связку Александра Бутько, имел в составе опытного Александра Гуцалюка, несколько проспектов, но не смог выйти в плей-офф. Вторая команда в этом списке – «Динамо-ЛО». Травмы лидеров на старте сезона буквально похоронили шансы парней из Соснового Бора на высокие места в регулярке, а вечный Денис Бирюков, Денис Шенкель, Марко Ивович, Дмитрий Коленковский и Сергей Пирайнен — вроде и топовая команда и волейбол показывают, но стабильных результатов, кроме точечных побед, как над «Белогорьем», не было.