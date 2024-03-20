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«Панков вряд ли когда-нибудь устаёт». Тетюхин — об уровне конкуренции и календаре ЧР

«Панков вряд ли когда-нибудь устаёт». Тетюхин — об уровне конкуренции и календаре ЧР
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал, что средний уровень чемпионата России стал выше, а также отметил влияние плотного графика на состояние лидеров.

«Посмотрите, какая плотность в середине турнирной таблицы. Ни с кем не бывает просто. «Шахтёр» хорошо зашёл и повысил конкуренцию. Если раньше на медали претендовали четыре команды, то сейчас не всё так однозначно. Я думаю, что нас ждёт очень интересный розыгрыш плей-офф с неожиданными результатами.

Безусловно, на результаты влияет плотный календарь – командам трудно пройти всю дистанцию без спадов и травм. Длительные путешествия подкашивают игроков. Травмы, кстати, серьёзно ударили по фаворитам – «Динамо» и петербургскому «Зениту». Если раньше москвичи играли практически одним составом, то сейчас и им приходится использовать ротацию. Разве что Паша Панков по-прежнему много играет, но он вообще вряд ли когда-нибудь устаёт», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

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