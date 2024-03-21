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«Кузбасс» и Динамо-ЛО» в четырёх сетах обыграли своих соперников в плей-офф Суперлиги

Сегодня, 21 марта, стартовали матчи плей-офф мужской Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» в первом матче 1/8 финала на выезде обыграл «Нову» из Новокуйбышевска.

Встреча завершилась победой «Кузбасса» со счётом 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:20). Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с победителем регулярного чемпионата казанским «Динамо».

Напомним, по итогам предварительного этапа кемеровчане стали шестыми, а «Нова» расположилась на 11-й строчке.

В другом матче первого раунда плей-офф «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграло «Факел» из Нового Уренгоя. Для победы хозяевам также потребовалось четыре сета — 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 27:25).

Вторые матчи серии пройдут 24 марта на площадках команд, игравших первые встречи на выезде.

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». Остальные восемь команд, занявшие места с пятого по 12-е, проводят дополнительный раунд плей-офф.