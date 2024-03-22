Диагональный «Локомотива»: не забудем, как нас «отдраконили» в матче с «Факелом»

Диагональный новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Илья Казаченков в интервью для официального сайта команды вспомнил самые интересные матчи предварительного этапа мужской Суперлиги.

«Много матчей было интересных. Лично для меня был хороший матч в Туле в рамках Кубка России. Матчи с топ-командами на домашней арене всегда запоминаются. Но как нас «отдраконили» в тематическом матче с «Факелом», мы не забудем.

Из выездных – встреча с «Зенитом», точнее, с Бабкевичем. Сражались тогда, фантастика была», – приводит слова Казаченкова пресс-служба ВК «Локомотив» на официальном сайте.

Напомним, новосибирский клуб по итогам предварительного этапа напрямую со второй позиции в турнирной таблице отправился в 1/4 финала чемпионата России. Их соперником станет победитель пары «Шахтёр» (Солигорск) и «Енисей» (Красноярск).