Матчи чемпионата России по волейболу, запланированные на 23 и 24 марта, перенесены

Всероссийская федерация волейбола перенесла матчи чемпионата России, запланированные на 23 и 24 марта.

«В связи с произошедшим терактом в Красногорске и введением запрета на проведение массовых мероприятий во многих регионах страны исполком ВФВ постановил перенести матчи чемпионата России, запланированные на 23-24 марта, на 27 марта для команд PARI Суперлиги и на 27-28 марта для команд других лиг. Также всем клубам поручено максимально усилить меры безопасности. Более подробные изменения календаря будут опубликованы после 25 марта», — сообщает официальный аккаунт Всероссийской федерации волейбола.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.