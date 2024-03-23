Мужская Суперлига представила символическую сборную первых квалификационных матчей

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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную первых квалификационных матчей чемпионата России среди мужских команд, которые завершились 21 марта.

В символическую команду вошли доигровщики Денис Бирюков («Динамо-ЛО») и Роман Пакшин («Кузбасс»), блокирующие Максим Космин («Зенит-СПб») и Денис Черейский («Кузбасс»), диагональный Владислав Бабкевич («Зенит-СПБ»), связующий Константин Осипов («Енисей»), либеро Михаил Каштанов («Кузбасс»). MVP тура признан Роман Мурашко из «Енисея». Тренером символической команды назначен Александр Климкин, возглавляющий «Динамо» из Ленинградской области.

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». Остальные восемь команд, занявшие места с пятого по 12-е, проводят дополнительный раунд плей-офф.