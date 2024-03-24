«Россию заключили в металлический купол». Тарас Хтей — о политике МОК

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне, а ныне депутат областной Думы Белгородской области Тарас Хтей высказался об отсутствии международных соревнований.

«Мне очень нравится совмещать политику и спорт, спокойно это делаю. Но в целом нужно, конечно, разделять эти вещи. Мы же видим, что сейчас творится в геополитическом пространстве, Россию заключили в металлический купол. Но, думаю, мы от этого ещё, может быть, и выиграем. И вне МОК внутри страны мы можем создать атмосферу для наших детей, будем вкладывать в себя, в своё развитие. Надо смотреть не на других, а на себя, развивать спорт, людей подтягивать. Мы готовы передать свой опыт детям», — сказал Хтей в интервью «Татар-информ».

Напомним, во время спортивной карьеры Хтей выступал за клубы «Динамо», «Искра», «Белогорье» и другие команды, а также представлял сборную России на международных соревнованиях.