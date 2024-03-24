Фото: Арина Федоровцева с Кубком Турции по волейболу

Сегодня, 24 марта, завершился финальный матч Кубка Турции по волейболу. «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, обыграл «Экзачибаши», который представляет россиянка Ирина Воронкова. Матч за титул прошёл в столице Турции Анкаре и завершился со счётом 3:1 (25:23, 16:25, 25:17, 25:20).

Федоровцева заработала 11 результативных баллов, её одноклубница Ирина Фетисова — восемь. Ирина Воронкова смогла огорчить соперниц семь раз и стала третьей по результативности в составе «Экзачибаши».

Напомним, на прошедшей неделе «Фенербахче» и «Экзачибаши» выбыли из борьбы за главный трофей Лиги чемпионов. Обе команды закончили своё выступление, уступив в полуфинальной стадии турнира.