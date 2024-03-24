Мусэрский набрал 35 очков и помог «Сантори» выйти в финал чемпионата Японии

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий за клуб «Сантори Санбёрдс», набрал 35 очков в полуфинальном матче чемпионата Японии. Встреча с «Торэй Эрроуз» завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:23) в пользу команды россиянина.

Мусэрский в этом матче реализовал 31 из 45 атак (69%), выполнил три блока и один эйс. Лучшим бомбардиром среди соперников стал венгерский диагональный Кристиан Падар, набравший 22 очка.

В финале, который состоится 31 марта, «Сантори Санбёрдс» встретится с «Панасоник Пантерс».

Напомним, Дмитрий Мусэрский выступает за японский клуб с 2018 года. За это время команда дважды становилась чемпионом Японии: в сезоне-2020/2021 и в сезоне-2021/2022. «Панасоник Пантерс» выигрывал в сезоне-2017/2018 и в сезоне-2018/2019. Победитель прошлогоднего турнира «Нагоя» выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.