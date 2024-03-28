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«Браво, «Факел», здорово сыграли против нас». Тренер «Динамо-ЛО» — о поражении в 1/8 ЧР

«Браво, «Факел», здорово сыграли против нас». Тренер «Динамо-ЛО» — о поражении в 1/8 ЧР
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Старший тренер волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Ярослав Василенко объяснил причины поражения команды в 1/8 финала чемпионата России. Напомним, в «золотом сете» ленинградский клуб уступил новоуренгойскому «Факелу» со счётом 16:18.

«Команда «Факел» сегодня здорово провела игру. Как я и сказал после первого матча, если их разыграть, они будут делать всё, что захотят. Но мы, к сожалению, с самого начала первой партии дали им разыграться, потом героически пытались остановить, но не получилось.

Почему не получилось удержать преимущество после серии эйсов Тодора Скримова? Потому что, помимо эйсов, нужно было сыграть и в других элементах – почище действовать на своём приёме, где-то зацепить на блоке. Много брейковых мячей не добили в доигровке – это, в принципе, и есть основная причина поражения.

Сражались, бились, но местами не справились с эмоциями – это был тот матч, когда нам было что терять, а команда «Факел» могла только приобрести. Ещё раз повторюсь – браво, «Факел», здорово сыграли сегодня против нас. Мы теперь будем пытаться закончить чемпионат на более-менее позитивной ноте, но, конечно, это не те места, на которые мы рассчитывали в этом сезоне», – приводит слова Василенко пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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