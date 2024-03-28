Доигровщик «Факела» Динейкин: играли с горячим сердцем и холодной головой

Доигровщик волейбольного клуба «Факел» Станислав Динейкин прокомментировал победу команды над «Динамо-ЛО» в 1/8 финала чемпионата России. Напомним, «золотой сет» между командами завершился со счётом 18:16 в пользу новоуренгойцев.

«Тяжёлая была игра – и эмоционально, и физически. Считаю, что первую игру в Сосновом Бору мы отдали сами из-за количества собственных ошибок, поэтому то поражение нас морально немного подавило. Мы понимали, что, проиграй мы сегодня две партии, и на этом всё – играть дальше придётся только за 9–12 места. Сделали работу над ошибками и сумели взять реванш – удалось выиграть 3:0 и потом ещё забрать такой напряжённый «золотой сет».

Не сломили ли нас три эйса Тодора Скримова в начале решающего сета? Ни в коем случае! Мы играли, как говорится, с горячим сердцем и холодной головой. Дома играть намного легче и приятнее – здесь свои болельщики, которые гонят вперёд, прекрасная атмосфера. Мы в четвертьфинале встретимся с «Локомотивом», а с ними у нас всегда получаются интересные матчи, поэтому ждём всех болельщиков на игре 3 апреля», – приводит слова Динейкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.