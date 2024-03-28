«Постараемся почистить голову». Тренер «Локомотива» Арсов — о поражении от «Протона»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Радослав Арсов прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Напомним, «Локомотив» на домашней площадке уступил саратовскому «Протону» со счётом 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:14, 12:15).

«Перенос игры ни при чём. Просто в двух первых партиях сильно нервничали. «Протон» начал очень жёстко подавать. Причём в наших либеро, которые не справились. К связкам нашим тоже есть вопросы. Не очень правильно вели игру. Но есть позитив, вышли из тяжёлой ситуации. В третьей партии Наташа Кроткова хорошо подавала.

В четвёртом сете всё было на нашей стороне. Думал, что на подъёме и завершим матч. Но опять провалился приём, не смогли забить. А пятый сет очень короткий, там трудно всё исправить. Да, у нас травмирована Алла Галкина, после болезни Юля Бровкина. Но на позиции блокирующей очень хорошо вышла Катя Любушкина. Она молодец и настоящий боец. Сейчас постараемся почистить голову, впереди игра в Саратове. Соберёмся, настроимся и приложим все силы, чтобы вернуть серию в Калининград», – приводит слова Арсова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.