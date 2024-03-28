Кашин — о победе «Ленинградки» в первом матче 1/4 финала: с такой игрой ловить нечего

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин оценил игру своей команды в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Напомним, встреча с челябинским «Динамо-Метар» завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:17) в пользу ленинградской команды.

«Я бы не сказал, что всё так было уверенно. Я как раз очень недоволен тем, как мы играли все три сета. Третья партия мне тоже не понравилась. С такой игрой ловить нечего. Поэтому надо сейчас немножко взбодриться, ответственно отнестись к игре в Челябинске. Пока ещё никто ничего не сыграл. Первая игра ничего не решает. Всё будет решаться в Челябинске. Это очень важная игра. Будем готовиться. Ну, как готовиться… Тренировок у нас нет. Завтра уже улетаем в Челябинск. Настрой, конечно, надо менять. Так нельзя, как сегодня.

Мы уже все друг друга так хорошо знаем. Глобально ничего не изменить. Сегодня Александр Кошкин перекинул доигровщиков, они немного по-другому играли. Но сути это не меняет. У нас за счёт вариативности Леры Романовой есть возможность что-то придумать. Но на этом, в принципе, процесс заканчивается. Все придумки будут чуть позже», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.