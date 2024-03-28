Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Элена Пьетрини сравнила российскую и итальянскую лиги

Итальянская доигровщица казанского клуба «Динамо-Ак Барс» Элена Пьетрини в интервью для официального сайта клуба сравнила российскую и итальянскую волейбольные лиги.

«Между российской и итальянской лигой можно провести определённые параллели, но, думаю, сейчас это относится только к командам из верхней части турнирной таблицы в России. Если говорить в целом, то, на мой взгляд, в данный момент в итальянском чемпионате конкуренция выше.

В этом сезоне мне понравились команды, которые заняли верхние места. Это московское «Динамо, «Ленинградка», калининградский «Локомотив» и, конечно, наша команда», – приводит слова Пьетрини пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Элена Пьетрини проводит свой первый сезон в составе казанской команды. В 1/4 финала чемпионата России «Динамо-Ак Барс» встретился с «Тулицей». Первая игра между клубами завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:11, 25:12) в пользу казанских спортсменок.