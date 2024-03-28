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Объявлена символическая сборная четвертьфинальных матчей PARI Суперлиги среди женщин

Объявлена символическая сборная четвертьфинальных матчей PARI Суперлиги среди женщин
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Стала известна символическая сборная четвертьфинальных матчей волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

Самым ценным игроком раунда была признана волейболистка «Динамо» Ирина Капустина. На позициях блокирующего отметились Ангелина Лазаренко («Динамо Ак-Барс») и Полина Беликова («Протон»). Лучшими доигровщицами признаны Наталья Перейра из «Динамо» и Брайелин Мартинес из «Динамо Ак-Барс». Также в состав попали либеро Кристина Алексеева из «Уралочки-НТМК», связующая Евгения Старцева из «Динамо» и диагональная Эрбар Каракурт из «Локомотива». Лучшим тренером был признан рулевой «Протона» Юрий Маричев.

Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира. Раунд плей-офф чемпионата России стартовал вчера, 27 марта.

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