Объявлена символическая сборная четвертьфинальных матчей PARI Суперлиги среди женщин

Стала известна символическая сборная четвертьфинальных матчей волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

Самым ценным игроком раунда была признана волейболистка «Динамо» Ирина Капустина. На позициях блокирующего отметились Ангелина Лазаренко («Динамо Ак-Барс») и Полина Беликова («Протон»). Лучшими доигровщицами признаны Наталья Перейра из «Динамо» и Брайелин Мартинес из «Динамо Ак-Барс». Также в состав попали либеро Кристина Алексеева из «Уралочки-НТМК», связующая Евгения Старцева из «Динамо» и диагональная Эрбар Каракурт из «Локомотива». Лучшим тренером был признан рулевой «Протона» Юрий Маричев.

Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира. Раунд плей-офф чемпионата России стартовал вчера, 27 марта.