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«Факел» обыграл «Локомотив» из Новосибирска в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги

«Факел» обыграл «Локомотив» из Новосибирска в первом матче серии 1/4 финала Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Факел» обыграл «Локомотив» из Новосибирска в первом матче серии четвертьфинала плей-офф чемпионата России. Сегодня, 30 марта, состоялся первый матч серии, который завершился победой клуба из Нового Уренгоя со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Факел
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов
Факел: Дикарев, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс

Отметим, что Факел» стал единственной командой PARI Суперлиги, обыгравшей «Локомотив» на арене в Новосибирске.

Напомним, что, согласно регламенту чемпионата России, четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

Ответный матч четвертьфинальной стадии мужского чемпионата России между «Факелом» и «Локомотивом» из Новосибирска пройдёт 3 апреля (17:00 мск) на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое. По итогам матча определится команда, которая выйдет в полуфинал ЧР.

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