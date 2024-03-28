Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание четвертьфинальных матчей

В субботу, 30 марта, стартуют четвертьфинальные матчи мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Четвертьфинал, первые матчи:
30 марта, суббота:
15:00 «Локомотив» — «Факел».;
19:30 «Динамо» — «Зенит-СПб».
31 марта, воскресенье:
17:00 «Зенит-Казань» — «Енисей»;
19:30 «Белогорье» — «Кузбасс».
Четвертьфинал, ответные матчи:
3 апреля, среда:
15:00 «Кузбасс» — «Белогорье»;
15:00 «Енисей» — «Зенит-Казань»;
17:00 «Факел» — «Локомотив»;
19:00 «Зенит-СПб» — «Динамо».
Время в расписании матчей указано московское.
Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.