Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание четвертьфинальных матчей

В субботу, 30 марта, стартуют четвертьфинальные матчи мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Четвертьфинал, первые матчи:

30 марта, суббота:

15:00 «Локомотив» — «Факел».;

19:30 «Динамо» — «Зенит-СПб».

31 марта, воскресенье:

17:00 «Зенит-Казань» — «Енисей»;

19:30 «Белогорье» — «Кузбасс».

Четвертьфинал, ответные матчи:

3 апреля, среда:

15:00 «Кузбасс» — «Белогорье»;

15:00 «Енисей» — «Зенит-Казань»;

17:00 «Факел» — «Локомотив»;

19:00 «Зенит-СПб» — «Динамо».

Время в расписании матчей указано московское.

Отметим, что согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.