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«Мы чуть лучше атаковали». Тренер «Динамо» Брянский — о победе над «Зенитом»

«Мы чуть лучше атаковали». Тренер «Динамо» Брянский — о победе над «Зенитом»
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его подопечные встречались с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез

«В первую очередь, мы чуть лучше атаковали. Это было видно по ходу всего матча, однако в первой партии где-то на своих ошибках позволили сопернику сравнять счёт и уйти в достаточно нервную концовку. Она была интересной, не скажу, что это был ключевой момент, но именно тогда стало ясно — игра будет напряженной до самого конца. В дальнейшем соперник всегда старался быть рядом, в третьем сете повел, особенно, в начале, но мы собрались и победили. Смотрим вперёд и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Второй матч четвертьфинальной серии Суперлиги пройдёт в среду, 3 апреля, на стадионе «Академия волейбола» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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