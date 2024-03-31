«Мы чуть лучше атаковали». Тренер «Динамо» Брянский — о победе над «Зенитом»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его подопечные встречались с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

«В первую очередь, мы чуть лучше атаковали. Это было видно по ходу всего матча, однако в первой партии где-то на своих ошибках позволили сопернику сравнять счёт и уйти в достаточно нервную концовку. Она была интересной, не скажу, что это был ключевой момент, но именно тогда стало ясно — игра будет напряженной до самого конца. В дальнейшем соперник всегда старался быть рядом, в третьем сете повел, особенно, в начале, но мы собрались и победили. Смотрим вперёд и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Второй матч четвертьфинальной серии Суперлиги пройдёт в среду, 3 апреля, на стадионе «Академия волейбола» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.