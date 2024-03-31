Доигровщик «Аль-Араби» Спиридонов может пополнить состав «Динамо-ЛО»

Чемпион Европы – 2013 в составе сборной России, волейболист Алексей Спиридонов может пополнить состав «Динамо-ЛО», сообщает «БО Спорт».

На сегодняшний день волейболист выступает за катарский «Аль-Араби», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Кубка страны. Спиридонов является вторым бомбардиром команды, набрав 209 очков в 16 матчах. «Динамо-ЛО» находится в поисках доигровщика. Серб Марко Ивович и болгарин Тодор Скримов покинут команду по окончании сезона.

Спиридонов выступал также за «Урал», казанский «Зенит», «Енисей», «Факел» и «Искру». Он трижды выигрывал Кубок России, по одному разу — национальный чемпионат и Суперкубок. В сезонах-2014/2015 и 2015/2016 доигровщик побеждал в Лиге чемпионов (в составе «Зенита»).