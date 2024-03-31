Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщик «Аль-Араби» Спиридонов может пополнить состав «Динамо-ЛО»

Доигровщик «Аль-Араби» Спиридонов может пополнить состав «Динамо-ЛО»
Комментарии

Чемпион Европы – 2013 в составе сборной России, волейболист Алексей Спиридонов может пополнить состав «Динамо-ЛО», сообщает «БО Спорт».

На сегодняшний день волейболист выступает за катарский «Аль-Араби», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Кубка страны. Спиридонов является вторым бомбардиром команды, набрав 209 очков в 16 матчах. «Динамо-ЛО» находится в поисках доигровщика. Серб Марко Ивович и болгарин Тодор Скримов покинут команду по окончании сезона.

Спиридонов выступал также за «Урал», казанский «Зенит», «Енисей», «Факел» и «Искру». Он трижды выигрывал Кубок России, по одному разу — национальный чемпионат и Суперкубок. В сезонах-2014/2015 и 2015/2016 доигровщик побеждал в Лиге чемпионов (в составе «Зенита»).

Материалы по теме
Алексей Спиридонов стал чемпионом Катара в составе «Аль-Араби»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android