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Дмитрий Мусэрский выиграл чемпионат Японии в составе «Сантори Санбёрдс»

Дмитрий Мусэрский выиграл чемпионат Японии в составе «Сантори Санбёрдс»
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Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий за клуб «Сантори Санбёрдс», стал чемпионом Японии. Матч за титул с «Панасоник Пантерс» завершилась со счётом 3:0 (25:18, 37:35, 25:19) в пользу команды россиянина.

Дмитрий Мусэрский провёл на площадке весь матч и реализовал 23 из 47 атак (49%), а также выполнил один блок. Благодаря победе в матче против «Панасоник Пантерс» Мусэрский стал трёкратным чемпионом Японии в составе «Сантори Санбёрдс».

Напомним, 35-летний Дмитрий Мусэрский выступает за японский клуб с 2018 года. Также его команда становилась чемпионом Японии в сезоне-2020/2021 и в сезоне-2021/2022. «Панасоник Пантерс» дважды выигрывал титул в сезоне-2017/2018 и в сезоне-2018/2019.

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