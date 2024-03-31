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Гончарова — о выходе в полуфинал Суперлиги: нам нужно улучшать свою игру

Гончарова — о выходе в полуфинал Суперлиги: нам нужно улучшать свою игру
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Волейболистка московского «Динамо» и национальной команды России Наталия Гончарова прокомментировала победу своей команды над «Уралочкой-НТМК» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф чемпионата России.

«Играли неважно, дотянули до пяти сетов. Было сложно, соперник играл здорово. Мы преподнесли болельщикам подарок, они покайфовали, посмотрели подольше волейбол. Но нам самим нужно улучшать свою игру. „Уралочка“ могла быть выше в регулярке, но они провалили начало сезона», — приводит слова Гончаровой пресс-служба ВФВ.

Напомним, в первом матче 1/4 финала чемпионата России «Динамо» на стадионе в Екатеринбурге обыграло соперников также в пяти партиях — 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11). Победив 2-0 в серии, московский клуб вышел в полуфинал чемпионата России.

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