Волейболистки «Динамо-Ак Барс» вышли в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Тулицу»
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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) уверенно вышли в полуфинал женской Суперлиги России по волейболу, обыграв соперниц из «Тулицы» (Тульская область). Сегодня, 31 марта, в Туле прошёл второй матч серии, в котором клуб из Казани одержал победу со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).
Отметим, что лучшей по результативности в составе «Динамо-Ак Барс» стала Брайелин Мартинес, которая набрала в этой игре 16 очков.
Напомним, ранее в первом, домашнем, матче серии команда «Динамо-Ак Барс» также победила: тогда встреча с «Тулицей» завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:11, 25:12).
За выход в финал казанский клуб поборется с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург). Первые матчи серии до трёх побед пройдут в Казани.
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Тулица: Юрьева, Краснова, Ефимова, Станкевичуте, Мишагина, Смирнова, Ковалёва, Лунева, Вытришко, Прасолова, Тимошкова, Ефимова, Тихомирова, Кузнецова, Слаутина, Някина, Ахмедова, Касаткина, Лебедкина, Ротастикова
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Реброва, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Асташина, Ковалёва, Заманская, Сперскайте, Ветрова, Климец, Мартинес
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