Волейболистки «Динамо-Ак Барс» вышли в 1/2 финала Суперлиги, обыграв «Тулицу»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) уверенно вышли в полуфинал женской Суперлиги России по волейболу, обыграв соперниц из «Тулицы» (Тульская область). Сегодня, 31 марта, в Туле прошёл второй матч серии, в котором клуб из Казани одержал победу со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14).

Отметим, что лучшей по результативности в составе «Динамо-Ак Барс» стала Брайелин Мартинес, которая набрала в этой игре 16 очков.

Напомним, ранее в первом, домашнем, матче серии команда «Динамо-Ак Барс» также победила: тогда встреча с «Тулицей» завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:11, 25:12).

За выход в финал казанский клуб поборется с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург). Первые матчи серии до трёх побед пройдут в Казани.