Тренер «Енисея» — о серии с «Зенитом»: Казань фаворит, но мы постараемся дать бой дома

Старший тренер «Енисея» Юрий Маринин прокомментировал игру своих подопечных с казанским «Зенитом» в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21) в пользу команды Алексея Вербова.

«Начало матча неплохое было. В четвёртой партии тоже лидировали 10:6, но не смогли сняться в одной расстановке, раза четыре не смогли забить, хотя доводка была. Наверное, это ключевой момент в партии. Думаю, могли ещё нервы потрепать. Казань, конечно, фаворит, но мы постараемся дать бой дома, болельщики будут гнать нас вперёд. Хотелось бы ещё приехать в Казань», — приводит слова Маринина пресс-служба казанского «Зенита».

Ответная игра пройдёт в Красноярске в среду, 3 апреля. Начало матча запланировано на 15:00 мск.