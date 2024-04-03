Павел Тетюхин — о победе над «Кузбассом»: серия только началась, никакой эйфории нет

Волейболист «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над «Кузбассом» (Кемерово) в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Во встрече, проходившей в Туле, его команда победила со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:12).

«Наш настрой, в первую очередь наша игра — от этого отталкивались, потому что у соперника есть некоторые проблемы с игроками, что нас не должно волновать. Это не зависит от нас, поэтому мы сконцентрировались, на чём могли: на подготовке к игре, реализации какого-то своего физического преимущества. Мы сыграли в свою игру, у соперника свои проблемы, с которыми он будет разбираться. Серия только началась, никакой эйфории нет», — приводит слова Павла Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

Ответная игра пройдёт в Кемерове в среду, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.