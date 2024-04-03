Александр Волков — о победе над «Кузбассом»: двухнедельная пауза пошла нам на пользу

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал победу над «Кузбассом» (Кемерово) в первом матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Во встрече, проходившей в Туле, его команда победила со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:12).

«Первая игра. Волнение, нервозность могли повлиять на ребят, но они молодцы, справились, достаточно чисто сыграли и совершали минимальное количество своих ошибок, что помогло команде сыграть ровно и выиграть. У нас была возможность подготовиться физически, использовали игровые упражнения, нам эта двухнедельная пауза пошла на пользу. Что не хватало игровой практики, ну, вот, пожалуйста, здесь её будем получать», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

Ответная игра пройдёт в Кемерове в среду, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.