Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нужно готовиться к каждому матчу». Тренер «Белогорья» Александр Волков — о плей-офф

«Нужно готовиться к каждому матчу». Тренер «Белогорья» Александр Волков — о плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал, как нужно проводить матчи плей-офф.

«Мне трудно вспомнить своё состояние, когда игры перетекали в плей-офф. Думаю, что это неважно. Будет соперник, будет игра, нужно просто готовиться к матчу. Если ты будешь думать, какое место хочешь занять или что этот соперник послабее и на нём можно будет сэкономить силы, а с сильным напряжёмся, то это работать не будет», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

Сегодня, 3 апреля, команда Александра Волкова проведёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Игра пройдёт в Кемерове и начнётся в 15.00 по московскому времени. «Белогорье» ведёт в серии со счётом 1:0.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Александр Волков — о победе над «Кузбассом»: двухнедельная пауза пошла нам на пользу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android