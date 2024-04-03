«Нужно готовиться к каждому матчу». Тренер «Белогорья» Александр Волков — о плей-офф

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал, как нужно проводить матчи плей-офф.

«Мне трудно вспомнить своё состояние, когда игры перетекали в плей-офф. Думаю, что это неважно. Будет соперник, будет игра, нужно просто готовиться к матчу. Если ты будешь думать, какое место хочешь занять или что этот соперник послабее и на нём можно будет сэкономить силы, а с сильным напряжёмся, то это работать не будет», — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

Сегодня, 3 апреля, команда Александра Волкова проведёт второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Игра пройдёт в Кемерове и начнётся в 15.00 по московскому времени. «Белогорье» ведёт в серии со счётом 1:0.