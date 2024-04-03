Московскому «Динамо» негде играть второй домашний полуфинальный матч ЧР

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев рассказал, что команде в Москве негде играть второй домашний полуфинальный матч чемпионата России. Проблема с местом проведения возникла из-за новых сроков, установленных директоратом соревнований в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Матчи четвертьфинала были перенесены с 24 на 27 марта.

«Получилось так, что трагические события внесли коррективы в игры плей‑офф. Отмена и перенос первых четвертьфинальных матчей поставили под сомнение весь календарь плей‑офф. Отмечу, что календарь этих игр был утверждён президиумом ВФВ ещё в июне 2023 года. Директорат соревнований не стал сейчас заморачиваться проблемами клубов и просто перенёс игры на три дня вперёд, а дальше будь что будет, не меняя общие сроки плей‑офф.

В итоге поплыл весь календарь оставшихся игр плей‑офф, и «Динамо» вынуждено играть дома в полуфинале не два первых матча, а только один — 5 апреля. Нам придётся играть в гостях второй и третий матч серии, что даёт некое преимущество нашему сопернику. Нам говорят: играйте тогда второй матч дома 6 апреля, без перерыва. Но нам негде играть в Москве в эту дату. На волейбольной арене «Динамо» уже запланированы соревнования по аэробике, на арене на улице Лавочкина — баскетбол, на арене в Одинцово — единоборства. Про арену «Дружба» ближайшие три года мы можем забыть, там не до волейбола сейчас, у арены другие планы», – приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинальной серии до трёх побед «Динамо» имеет преимущество домашней площадки. Клуб должен был провести первые два матча дома и два матча в гостях. Соперником «Динамо» станет калининградский «Локомотив».