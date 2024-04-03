Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московскому «Динамо» негде играть второй домашний полуфинальный матч ЧР

Московскому «Динамо» негде играть второй домашний полуфинальный матч ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев рассказал, что команде в Москве негде играть второй домашний полуфинальный матч чемпионата России. Проблема с местом проведения возникла из-за новых сроков, установленных директоратом соревнований в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Матчи четвертьфинала были перенесены с 24 на 27 марта.

«Получилось так, что трагические события внесли коррективы в игры плей‑офф. Отмена и перенос первых четвертьфинальных матчей поставили под сомнение весь календарь плей‑офф. Отмечу, что календарь этих игр был утверждён президиумом ВФВ ещё в июне 2023 года. Директорат соревнований не стал сейчас заморачиваться проблемами клубов и просто перенёс игры на три дня вперёд, а дальше будь что будет, не меняя общие сроки плей‑офф.

В итоге поплыл весь календарь оставшихся игр плей‑офф, и «Динамо» вынуждено играть дома в полуфинале не два первых матча, а только один — 5 апреля. Нам придётся играть в гостях второй и третий матч серии, что даёт некое преимущество нашему сопернику. Нам говорят: играйте тогда второй матч дома 6 апреля, без перерыва. Но нам негде играть в Москве в эту дату. На волейбольной арене «Динамо» уже запланированы соревнования по аэробике, на арене на улице Лавочкина — баскетбол, на арене в Одинцово — единоборства. Про арену «Дружба» ближайшие три года мы можем забыть, там не до волейбола сейчас, у арены другие планы», – приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинальной серии до трёх побед «Динамо» имеет преимущество домашней площадки. Клуб должен был провести первые два матча дома и два матча в гостях. Соперником «Динамо» станет калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал Суперлиги, на тай-брейке обыграв «Протон»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android