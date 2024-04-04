«Ничего ещё не потеряно». Динейкин – о поражении «Факела» во втором матче 1/4 ЧР

Доигровщик волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Станислав Динейкин после поражения во втором матче четвертьфинальной серии против «Локомотива» рассказал, почему клуб уступил сопернику, а также поделился настроем перед заключительным матчем за выход в полуфинал чемпионата России.

«Сегодня «Локомотив» чище и надёжнее сыграл на подаче: они отодвинули нас от сетки, приходилось нападать на групповом блоке, а у них там хорошие блокирующие. Где-то удавалось забивать, но порой было тяжело. А нас опять преследует то, что одну партию мы можем подавать хорошо, не ошибаться, рисковать и выбивать с приёма, а в следующем сете подачи куда-то пропадают.

Но ничего ещё не потеряно, будет третий матч в Новосибирске. После такой непростой игры у нас один день на перелёт, проанализируем ошибки и постараемся третий раз за сезон выиграть на «Локомотив-Арене» при полных трибунах. После первой игры квалификации с «Динамо-ЛО» нас многие тоже списали со счетов, но нет – боремся, бьёмся и будем продолжать биться в Новосибирске, других вариантов у нас нет», – приводит слова Динейкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Факел» на домашней площадке уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:22, 23:25, 27:25, 14:25, 11:15). Таким образом счёт в серии 1:1. Решающая встреча состоится 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.