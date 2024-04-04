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Алексей Вербов прокомментировал выход казанского «Зенита» в полуфинал Суперлиги

Алексей Вербов прокомментировал выход казанского «Зенита» в полуфинал Суперлиги
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал игру своих подопечных с «Енисеем» во втором матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:18) в пользу казанской команды.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Доволен содержанием игры, доволен, как ребята вышли со скамейки и усилили нашу команду. Красноярск отличная команда — сплав опыта и молодости. Во главе с Янутовым и молодыми Бочаровым и Мурашко. Я доволен, как мы провели эти два матча. Случались перепады, но важно было, как мы из них выходили. Цифры у нас тоже неплохие, много поставили блоков и хорошо поработали в контратаках — это как раз то, чему мы уделяли много внимания в наших последних тренировках перед плей-офф. Однако наша задача не пройти четвертьфинал, а бороться за самые высокие задачи. И в этом плане для нас Красноярск был лучшим соперником с хорошим подбором игроков. Ни в одной партии мы не могли себе позволить расслабиться», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Зенит-Казань» стал первым участником полуфинала Суперлиги. Соперник казанской команды определится по результатам четвертьфинальных серий других участников плей-офф.

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