Алексей Вербов прокомментировал выход казанского «Зенита» в полуфинал Суперлиги

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал игру своих подопечных с «Енисеем» во втором матче серии четвертьфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:18) в пользу казанской команды.

«Доволен содержанием игры, доволен, как ребята вышли со скамейки и усилили нашу команду. Красноярск отличная команда — сплав опыта и молодости. Во главе с Янутовым и молодыми Бочаровым и Мурашко. Я доволен, как мы провели эти два матча. Случались перепады, но важно было, как мы из них выходили. Цифры у нас тоже неплохие, много поставили блоков и хорошо поработали в контратаках — это как раз то, чему мы уделяли много внимания в наших последних тренировках перед плей-офф. Однако наша задача не пройти четвертьфинал, а бороться за самые высокие задачи. И в этом плане для нас Красноярск был лучшим соперником с хорошим подбором игроков. Ни в одной партии мы не могли себе позволить расслабиться», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Зенит-Казань» стал первым участником полуфинала Суперлиги. Соперник казанской команды определится по результатам четвертьфинальных серий других участников плей-офф.