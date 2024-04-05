«Фенербахче» Федоровцевой сыграет с «Экзачибаши» Воронковой в финале чемпионата Турции

4 апреля в полуфинальных матчах чемпионата Турции определились финалисты турнира. Ими стали «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, и «Экзачибаши», где играет россиянка Ирина Воронкова.

«Фенербахче» в полуфинале встречался с «Тюрк Хава Йоллары» и одержал победу в серии со счётом 2-0. В первом матче Федоровцева принесла команде 12 очков, во втором – 27 очков при показателе полезности «+15». «Экзачибаши» сыграл против «Вакыфбанка» и добился аналогичного результата – 2-0. В первой встрече Воронкова набрала 15 очков при показателе полезности «+10», во втором россиянка принесла команде шесть очков.

Первая встреча финальной серии между «Фенербахче» и «Экзачибаши» назначена на 9 апреля. Команда Воронковой примет соперника на домашней площадке.