Мартинес: чтобы победить «Ленинградку», нужно показать свой лучший волейбол

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес поделилась мнением относительно предстоящего полуфинального матча женской PARI Суперлиги с «Ленинградкой». Волейболистка отметила сильные стороны противника.

«Если нам досталась «Ленинградка», значит, нужно играть против неё и стараться побеждать. На этом уровне нет слабых команд, так что мне интересно сыграть со всеми. Думаю, чтобы победить их в этот раз, нам нужно будет показать свой лучший волейбол, быть настоящей командой, играть агрессивно. Уверена, что в этой серии нас ждут суперматчи с невероятным напряжением и накалом борьбы. Обе команды хотят одного – выхода в финал – и тот, кто выполнит все тактические установки тренера, допустит меньше ошибок, сможет добиться успеха.

У этой команды очень хороший состав, и я не могу выделить кого-то одного. Наверное, стоит отметить линию блокирующих и нападение в целом. Думаю, это главные слагающие их побед, и нам нужно обратить на это внимание, сыграть умно и максимально внимательно», — сказала Мартинес в интервью пресс-службе ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Напомним, сегодня, 5 апреля, пройдут первые полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024.