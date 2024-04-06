«Силы остались только на улыбку». Богдан — о победе «Динамо» над «Зенитом» в 1/4 финала ЧР

Доигровщик волейбольного клуба «Динамо» из Москвы Денис Богдан после выхода команды в полуфинал чемпионата России рассказал о победной серии с петербуржским «Зенитом» в 1/4 финала.

«Силы остались, наверное, только на улыбку. Позавчера также было пять партий, по накалу сегодняшний матч не уступал. Спасибо нашим болельщикам. Было очень комфортно играть при своих трибунах, посвящаем им эту победу!

По ходу серии где-то позволяли себе расслабляться, думали, что уже победили. Этого точно не стоит допускать в будущем, поскольку дальше матчи будут ещё сложнее и интереснее. Перед тай-брейком мы не сказали друг другу ничего нового. Всю серию мы говорили, что можем выиграть, избегали конфликтов внутри коллектива. Вот и сейчас мы просто договорились выйти и сделать свою работу на максимум», – приводит слова Богдана пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, четвертьфинальная серия между «Динамо» и «Зенитом» завершилась со счётом 2-1 (3:0, 2:3, 3:2) в пользу московского клуба.