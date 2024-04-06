Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Силы остались только на улыбку». Богдан — о победе «Динамо» над «Зенитом» в 1/4 финала ЧР

«Силы остались только на улыбку». Богдан — о победе «Динамо» над «Зенитом» в 1/4 финала ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщик волейбольного клуба «Динамо» из Москвы Денис Богдан после выхода команды в полуфинал чемпионата России рассказал о победной серии с петербуржским «Зенитом» в 1/4 финала.

«Силы остались, наверное, только на улыбку. Позавчера также было пять партий, по накалу сегодняшний матч не уступал. Спасибо нашим болельщикам. Было очень комфортно играть при своих трибунах, посвящаем им эту победу!

По ходу серии где-то позволяли себе расслабляться, думали, что уже победили. Этого точно не стоит допускать в будущем, поскольку дальше матчи будут ещё сложнее и интереснее. Перед тай-брейком мы не сказали друг другу ничего нового. Всю серию мы говорили, что можем выиграть, избегали конфликтов внутри коллектива. Вот и сейчас мы просто договорились выйти и сделать свою работу на максимум», – приводит слова Богдана пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, четвертьфинальная серия между «Динамо» и «Зенитом» завершилась со счётом 2-1 (3:0, 2:3, 3:2) в пользу московского клуба.

Материалы по теме
«Динамо» победило «Зенит» в третьем матче серии и вышло в полуфинал мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android