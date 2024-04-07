«Давненько мы не были в полуфинале». Павел Тетюхин — о победе над «Кузбассом»

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин прокомментировал выход своей команды в полуфинал Суперлиги России.

«Эмоции хорошие. Очень приятно, что победили. В первую очередь хочется поздравить белгородских болельщиков, жителей Белгорода, которые ежедневно подвергаются обстрелам. Им — отдельный привет! Много сообщений приходит с поддержкой. Команда играет, и им это очень важно. Мы чувствуем их поддержку, каждый день мы в ответе перед ними. Есть чувство гордости за этих сильных людей! Хочется поздравить команду. Давненько мы не были в полуфинале. Как Сергей Юрьевич сказал в недавней серии «Обратная сторона», наверное, сейчас команда готова для этого. И сегодня, после тяжелого эмоционального поражения в Кемерове, где три матчбола было и психологически арена давила, и «Кузбасс» показал, что на равных может с нами играть, мы вышли и не расклеились, показали игру. Хорошо приняли, в общем. Спасибо всем болельщикам, кто сегодня пришел. Шум-гул такой, что нельзя по-другому играть», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

За выход в финал соревнований «Белогорье» поборется с московским «Динамо», ранее обыгравшим «Енисей» (Красноярск).