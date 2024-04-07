«Это мои недоработки». Тренер «Кузбасса» Троцкий — о вылете в четвертьфинале Суперлиги

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии с «Белогорьем».

«Поздравляю Белгород. Действительно показали очень хорошую игру. С самого начала прессинговали подачей, мы не справились с приёмом. Они хорошо играли на блоке, а мы на блоке плохо отыграли и на высоких мячах практически ничего не заблокировали. В целом не показали сегодня никакой игры. Видимо, плохо были готовы. Это, естественно, вина тренеров. Выигрывает команда — проигрывает тренер. Это мои недоработки, которые я учту в дальнейшем», — приводит слова Троцкого пресс-служба «Кузбасса».

За выход в финал соревнований «Белогорье» поборется с московским «Динамо», ранее обыгравшим «Енисей» (Красноярск). «Кузбасс» разыграет пятое-восьмое места чемпионата.