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«Это мои недоработки». Тренер «Кузбасса» Троцкий — о вылете в четвертьфинале Суперлиги

«Это мои недоработки». Тренер «Кузбасса» Троцкий — о вылете в четвертьфинале Суперлиги
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Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии с «Белогорьем».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь
Кузбасс: Фиалковский, Томм, Павлов, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Петкович, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов

«Поздравляю Белгород. Действительно показали очень хорошую игру. С самого начала прессинговали подачей, мы не справились с приёмом. Они хорошо играли на блоке, а мы на блоке плохо отыграли и на высоких мячах практически ничего не заблокировали. В целом не показали сегодня никакой игры. Видимо, плохо были готовы. Это, естественно, вина тренеров. Выигрывает команда — проигрывает тренер. Это мои недоработки, которые я учту в дальнейшем», — приводит слова Троцкого пресс-служба «Кузбасса».

За выход в финал соревнований «Белогорье» поборется с московским «Динамо», ранее обыгравшим «Енисей» (Красноярск). «Кузбасс» разыграет пятое-восьмое места чемпионата.

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