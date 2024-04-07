Тренер «Факела» Емполов прокомментировал сенсационный выход команды в полуфинал Суперлиги

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата России по волейболу.

«Мы и дома вели 2:1, там где-то проявили мягкость. Здесь было тяжелее, но пацаны справились на характере. Получилась хорошая серия. Поздравляю весь Новый Уренгой с проходом в полуфинал. Дальше – больше. После домашнего поражения нужно было восстановиться психологически, физически всем тяжело. Тяжёлая серия плей-офф, мало времени на отдых. Наши парни не захотели проигрывать, несмотря ни на что», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, вчера, 6 апреля, «Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). В полуфинале Суперлиги команда Емполова встретится с казанским «Зенитом».