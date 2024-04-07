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Тренер «Факела» Емполов прокомментировал сенсационный выход команды в полуфинал Суперлиги

Тренер «Факела» Емполов прокомментировал сенсационный выход команды в полуфинал Суперлиги
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Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Факел
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

«Мы и дома вели 2:1, там где-то проявили мягкость. Здесь было тяжелее, но пацаны справились на характере. Получилась хорошая серия. Поздравляю весь Новый Уренгой с проходом в полуфинал. Дальше – больше. После домашнего поражения нужно было восстановиться психологически, физически всем тяжело. Тяжёлая серия плей-офф, мало времени на отдых. Наши парни не захотели проигрывать, несмотря ни на что», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, вчера, 6 апреля, «Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). В полуфинале Суперлиги команда Емполова встретится с казанским «Зенитом».

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