«Нужно было играть с холодной головой». Круглов — о проигранной серии против «Факела»

Диагональный новосибирского «Локомотива» Павел Круглов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии против «Факела» из Нового Уренгоя.

«Желаем нашим игрокам скорейшего возвращения. Это неприятный момент. Сложно сказать, где была причина. Такие матчи – это характер. Нужно было играть с холодной головой. Хотели порадовать наших болельщиков, спасибо за поддержку. Низкий поклон. Сейчас нас ждут матчи за пятое-восьмое места. Так сложилось, что плей-офф в этом сезоне такой. Это опыт», — приводит слова Круглова пресс-служба новосибирского «Локомотива».

Напомним, вчера, 6 апреля, «Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). В полуфинале Суперлиги команда Емполова встретится с казанским «Зенитом».