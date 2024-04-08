«Просто мурашки по телу». Главный тренер «Белогорья» — о команде и выходе в полуфинал ЧР

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после выхода команды в полуфинал чемпионата России поделился своими эмоциями от победы и рассказал о настрое спортсменов во время игры.

«На сегодняшний день команда провела лучший матч в сезоне. Благодарен команде, насколько они сконцентрировано, собранно подошли к такому важному, очень нервному и ответственному матчу. Ребята очень крутые, просто мурашки по телу, молодцы.

Я отмечу момент, когда был огромный отрыв в третьей партии, ребята в каждый перерыв, взятый другой командой, выходили и говорили: «Надо ещё! Ещё! Надо ещё больше делать отрыв!» Нет слов! На соперника мы не смотрели – отталкивались от своей игры. Сейчас настроение позитивное. Мы вышли в полуфинал – это тоже важный шаг для нас. Естественно, мы не собираемся останавливаться, но при этом тоже нужно этому чуть-чуть порадоваться. Надеюсь, будет возможность дать ребятам чуть-чуть отдохнуть, и будем готовиться играть дальше», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в 1/4 финала «Белогорье» встречалось с кемеровским «Кузбассом». Победная для команды Волкова серия завершилась со счётом 2:1. В полуфинале чемпионата России соперником «Белогорья» станет московское «Динамо». Первый матч между командами пройдёт 10 апреля.