«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче за 5–8-е места мужской Суперлиги
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Сегодня, 9 апреля, в Новосибирске состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Локомотив» одолели «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23).
Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Ответная встреча состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».
Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.
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