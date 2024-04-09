«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче за 5–8-е места мужской Суперлиги

Сегодня, 9 апреля, в Новосибирске состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Локомотив» одолели «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:23).

Ответная встреча состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.