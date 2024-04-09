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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя в первом матче серии полуфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

Клуб из Казани повёл в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Ответная игра пройдёт в Казани, 11 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 мск. В другой полуфинальной серии встречаются «Белогорье» и московское «Динамо». Команды сыграют завтра, 10 апреля. Матч состоится в Туле.

Напомним, 8 марта «Зенит-Казань» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, поэтому получил прямую путёвку в четвертьфинал плей-офф Суперлиги, в котором прошёл «Енисей». «Факел» вышел в полуфинал соревнований после сенсационной победы в серии над «Локомотивом».

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