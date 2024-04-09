Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя в первом матче серии полуфинала Суперлиги России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15).

Клуб из Казани повёл в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Ответная игра пройдёт в Казани, 11 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 мск. В другой полуфинальной серии встречаются «Белогорье» и московское «Динамо». Команды сыграют завтра, 10 апреля. Матч состоится в Туле.

Напомним, 8 марта «Зенит-Казань» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, поэтому получил прямую путёвку в четвертьфинал плей-офф Суперлиги, в котором прошёл «Енисей». «Факел» вышел в полуфинал соревнований после сенсационной победы в серии над «Локомотивом».