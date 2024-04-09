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Полуфинал чемпионата России по волейболу — 2023/2024: Зенит-Казань против Факела из Нового Уренгоя; текстовая трансляция

Первый матч за выход в финал волейбольного ЧР! Лидер встречается с сенсацией чемпионата
София Колодкина
«Зенит-Казань»
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Серия до трёх побед начнётся в Казани.

«Зенит-Казань» – «Факел». Серия до трёх побед в 1/2 финала чемпионата России стартовала! Завтра сыграют «Белогорье» и московское «Динамо» в Туле.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Факел
Новый Уренгой
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» из Нового Уренгоя уже оформил главную сенсацию на этой стадии – выкинул из гонки за золото вице-лидеров регулярного чемпионата новосибирский «Локомотив». Сотворить второе чудо – обыграть отдохнувшую Казань на их площадке – кажется уже чем-то нереальным. Но парни новичка Суперлиги Романа Емполова – совсем молодая команда, и, кажется, авторитетов они не знают.

«Чемпионат» проведёт для вас LIVE матча и всего финального этапа: следите за самыми интересными моментами с нами. Начало игры – в 19:00 мск. Вторая встреча состоится 11 апреля в 19:00 также в Казани.

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