Первый матч за выход в финал волейбольного ЧР! Лидер встречается с сенсацией чемпионата

«Зенит-Казань» – «Факел». Серия до трёх побед в 1/2 финала чемпионата России стартовала! Завтра сыграют «Белогорье» и московское «Динамо» в Туле.

«Факел» из Нового Уренгоя уже оформил главную сенсацию на этой стадии – выкинул из гонки за золото вице-лидеров регулярного чемпионата новосибирский «Локомотив». Сотворить второе чудо – обыграть отдохнувшую Казань на их площадке – кажется уже чем-то нереальным. Но парни новичка Суперлиги Романа Емполова – совсем молодая команда, и, кажется, авторитетов они не знают.

«Чемпионат» проведёт для вас LIVE матча и всего финального этапа: следите за самыми интересными моментами с нами. Начало игры – в 19:00 мск. Вторая встреча состоится 11 апреля в 19:00 также в Казани.