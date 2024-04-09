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«Зенит» в трёх партиях одолел «Кузбасс» в матче за 5–8-е места мужской Суперлиги

«Зенит» в трёх партиях одолел «Кузбасс» в матче за 5–8-е места мужской Суперлиги
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Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Зенит» одолели «Кузбасс» из Кемерова. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез
Кузбасс: Фиалковский, Напольских, Томм, Павлов, Костадинов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Голубев, Лобызенко, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Аспарухов

Ответная встреча состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Локомотив» из Новосибирска и красноярский «Енисей».

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.

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