«Зенит» в трёх партиях одолел «Кузбасс» в матче за 5–8-е места мужской Суперлиги

Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся матч за 5–8-е места в рамках PARI чемпионата России – 2024 по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Хозяева площадки «Зенит» одолели «Кузбасс» из Кемерова. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Ответная встреча состоится в четверг, 11 апреля. В другой полуфинальной паре за 5–8-е места сыграют «Локомотив» из Новосибирска и красноярский «Енисей».

Напомним, ранее в полуфинал Суперлиги сенсационно пробился «Факел» (Новый Уренгой), обыграв в гостях «Локомотив» (Новосибирск). Клуб на этой стадии турнира встретится с «Зенитом-Казань». В другом полуфинальном матче сыграют «Белогорье» и московское «Динамо». Серии за выход в финал пройдут до трёх побед.