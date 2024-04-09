Дмитрий Волков оценил игру казанского «Зенита» в матче с «Факелом»

Доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков прокомментировал выступления команды в первом матче серии полуфинала Суперлиги России. «Зенит-Казань» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) одолел «Факел» из Нового Уренгоя.

«Классная игра была, за исключением начального отрезка в первой партии, где мы вкатывались в игру. Чувствовали себя некомфортно, наверное, из-за того, что не было игрового тонуса. Но потом нашли свою игру и все три сета классно играли и не теряли концентрацию. Может хотелось бы прибавить в защите, в остальном всё отлично. В следующем матче будет ещё тяжелее», — сказал Волков после матча.

Клуб из Казани повёл в противостоянии, в котором команды будут играть до трёх побед. Ответная игра пройдёт в Казани, 11 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 мск. В другой полуфинальной серии встречаются «Белогорье» и московское «Динамо».