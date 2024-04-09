Доигровщик «Зенит-Казань» Волков рассказал о первом полуфинальном матче ЧР

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит-Казань» Дмитрий Волков после победы в первом матче полуфинальной серии оценил игру своей команды.

«Классная игра была, за исключением, наверное, начального отрезка. В первой партии мы чуть-чуть вкатывались, чувствовали себя некомфортно, но опять же из-за того, что не было игрового тонуса. Потом нашли свою игру и классно играли все три сета, не теряли концентрацию, всё получалось. Может, защиты побольше бы хотелось, а так в целом всё отлично. Готовимся к следующему матчу, думаю, будет ещё тяжелее», – рассказал Волкова в официальном телеграм-канале ВК «Зенит-Казань».

Напомним, за выход в финал чемпионата России «Зенит» борется с «Факелом» из Нового Уренгоя. Первый матч между командами прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.