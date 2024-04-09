«Фенербахче» Федоровцевой обыграл «Экзачибаши» Воронковой в первом матче финала

Сегодня, 9 апреля, состоялся первый матч финальной серии чемпионата Турции среди женских команд. Со счётом 1:3 (22:25, 27:25, 23:25, 25:27) волейбольный клуб «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, уступил «Фенербахче», где играют россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова.

Самым результативным игроком матча стала одноклубница Федоровцевой Мелисса Варгас, она набрала 23 очка при показатели полезности «+14». Арина в гостевой встрече принесла команде 14 очков. Среди хозяек площадки лучшей стала сербка Тияна Бошкович, на её счету 21 очко при показателе полезности «+9». У Ирины Воронковой 9 очков.

Следующий матч между командами назначен на 13 апреля. Теперь «Фенербахче» примет «Экзачибаши» на домашней арене.