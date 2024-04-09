Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Парни остались недовольны — это хорошо». Тренер «Факела» — о матче с казанским «Зенитом»

«Парни остались недовольны — это хорошо». Тренер «Факела» — о матче с казанским «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

«Чуть зажато играли, это было видно. Хоть и повели в первой партии, но не смогли удержать этот высокий уровень игры. Не можем не отмечать, что у «Зенита-Казань» было больше времени подготовиться к полуфиналу и физически, и психологически. У казанцев очень прилично полетела подача, мы это ожидали. Видимо, давят ещё фамилии соперников. Я даже специально выпустил на площадку опытного Сергея Гранкина, чтобы он немного помог стабилизировать, успокоить парней. И да, ребята чуть лучше стали играть, даже взгляд изменился. Но этого не хватило нам для борьбы. Парни остались недовольны – и это хорошо, значит, они в итоге разозлятся, сделают работу над ошибками и сыграют лучше. Серия только началась», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и «Факелом» прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.

Материалы по теме
Чемпион волейбольной регулярки повёл в полуфинальной серии. «Факел» сгорел ещё до матча
Чемпион волейбольной регулярки повёл в полуфинальной серии. «Факел» сгорел ещё до матча
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android