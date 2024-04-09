«Парни остались недовольны — это хорошо». Тренер «Факела» — о матче с казанским «Зенитом»

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги.

«Чуть зажато играли, это было видно. Хоть и повели в первой партии, но не смогли удержать этот высокий уровень игры. Не можем не отмечать, что у «Зенита-Казань» было больше времени подготовиться к полуфиналу и физически, и психологически. У казанцев очень прилично полетела подача, мы это ожидали. Видимо, давят ещё фамилии соперников. Я даже специально выпустил на площадку опытного Сергея Гранкина, чтобы он немного помог стабилизировать, успокоить парней. И да, ребята чуть лучше стали играть, даже взгляд изменился. Но этого не хватило нам для борьбы. Парни остались недовольны – и это хорошо, значит, они в итоге разозлятся, сделают работу над ошибками и сыграют лучше. Серия только началась», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и «Факелом» прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.