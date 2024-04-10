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Игрок «Факела» Динейкин: «Зенит-Казань» хорошо принимал и разрывал нас в атаке

Игрок «Факела» Динейкин: «Зенит-Казань» хорошо принимал и разрывал нас в атаке
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Доигровщик «Факела» Станислав Динейкин прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

«Да, немного скованно сыграли. Хотя ответственность никакая не давила, должны были просто получать удовольствие от игры. Будем разбираться, почему не удалось. Сыграли совершенно без приёма, в то время как «Зенит-Казань» хорошо принимал и разрывал нас в атаке. Так что нужно наладить взаимодействия в приёме и от этого уже отталкиваться. То, что некоторые эксперты в нас не верили, для нас не имеет значения – мы выходим на площадку, делаем свою работу, стараемся выполнять свои задачи. И будем продолжать это делать, кто бы что ни говорил», — приводит слова Динейкина пресс-служба «Факела».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и «Факелом» прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.

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