Игрок «Факела» Динейкин: «Зенит-Казань» хорошо принимал и разрывал нас в атаке

Доигровщик «Факела» Станислав Динейкин прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче мужской Суперлиги.

«Да, немного скованно сыграли. Хотя ответственность никакая не давила, должны были просто получать удовольствие от игры. Будем разбираться, почему не удалось. Сыграли совершенно без приёма, в то время как «Зенит-Казань» хорошо принимал и разрывал нас в атаке. Так что нужно наладить взаимодействия в приёме и от этого уже отталкиваться. То, что некоторые эксперты в нас не верили, для нас не имеет значения – мы выходим на площадку, делаем свою работу, стараемся выполнять свои задачи. И будем продолжать это делать, кто бы что ни говорил», — приводит слова Динейкина пресс-служба «Факела».

Напомним, первый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и «Факелом» прошёл на домашней площадке казанского клуба и завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:15) в пользу хозяев. Следующая встреча назначена на 11 апреля.